Рятувальники знайшли розбитий гелікоптер президента Ірану. Імовірно, ніхто не вижив

В ніч на понеділок, 20 травня, у північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ібрагім Раїсі та інші високопосадовці, зокрема міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан. Про це повідомляють АР і Товариство Червоного Півмісяця.

Іранське відділення гуманітарної мережі повідомило, що на місці аварії не виявили жодних ознак того, що пасажири гелікоптера були живі.

АР уточнило, що, за словами голови Іранського товариства Червоного Півмісяця Піра Хоссейна Коліванда, гелікоптер побачили на світанку з відстані близько двох кілометрів. На той час від моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.

Іранське державне агентство Mehr пише, що всі пасажири та члени екіпажу загинули, проте офіційно про це не оголошували.