Apple вперше виготовить iPhone Pro і Pro Max в Індії

Цьогоріч Apple вперше виготовить найдорожчі моделі IPhone Pro і Pro Max в Індії. Ідеться про 16 версію пристрою.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Підрядник Apple компанія Foxconn Technology Group почне збирати нові моделі IPhone через кілька тижнів після їхнього офіційного запуску цієї осені. Компанія вже навчає тисячі співробітників на заводі в південному штаті Тамілнад.

Bloomberg пише, що цього року випустить IPhone 16 індійського виробництва того ж дня, коли почнуться його продажі в усьому світі.

У Індії, імовірно, найдорожчі моделі IPhone Pro Pro Max виготовлятиме не лише Foxconn Technology Group, але й Pegatron Corp. — одна з найбільших тайваньських компаній з проєктування і виробництва як готових компʼютерів, так і запчастин до них.

Продукція Apple, виготовлена в Індії, коштує більше через дорогий імпорт запчастин і високі податки всередині країни. Apple експортуватиме основну частину пристроїв Pro і Pro Max індійського виробництва до Європи, Близького Сходу та США. Проте майбутній новорічний святковий сезон може збільшити внутрішні продажі й в Індії.

Apple досі виготовляє велику частину IPhone в Китаї, проте поступово розширюється за межі цієї країни, щоб уникнути ризиків, які виникають через натягнуті відносини Вашингтону та Пекіну.

Проте спочатку налагодити настільки ж ефективне виробництво, як у Китаї, там виявилось складно — в Індії набагато менше трудоголіків, місцеві не погоджуються працювати понаднормово навіть за бонуси, а профспілки стежать за дотриманням прав робітників. Однак показники продажів там поступово зростають — до кінця березня цього року Apple виготовила в Індії IPhone на $14 мільярдів, або 14% від вартості всього світового виробництва.

Минулого року Apple виготовляла у Індії 15-ту версію IPhone — смартфон із позначкою «Made in India» викликав в індійців сплеск національної гордості, знаменитості викладали в соцмережах фото пристроїв із хештегом #MakeInIndia.

Авторка: Ірина Перепечко