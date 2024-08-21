Сили ППО вночі збили 50 дронів і одну ракету. Один дрон залетів до Білорусі, ще один — повернувся в Бєлгородську область РФ

Сили ППО збили 50 дронів і одну ракету в ніч на 21 серпня, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У ніч на 21 серпня 2024 року росіяни вдарили по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та 69 ударними БпЛА Shahed.

Загалом Повітряні сили виявили та здійснили супровід 72 повітряних цілей. Українська ППО збила 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА Shahed-131/136 у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Ще 16 БпЛА локаційно втрачено — імовірно вони впали через роботу радіоелектронних засобів протидії.

Крім того, один російський дрон залетів до Білорусі, перетнувши кордон у Чернігівській області, а ще один повернувся у Бєлгородську область.

Станом на 11:15 один ворожий безпілотник перебуває в повітряному просторі на Черкащині.