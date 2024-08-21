Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком

Акторка та співачка Дженніфер Лопес та її чоловік, актор Бен Аффлек офіційно подали на розлучення.

Про це свідчать дані з реєстру Вищого суду Лос-Анджелеса, пише CNN.

Лопес подала заяву про розірвання їхнього дворічного шлюбу в Лос-Анджелесі 20 серпня, що збігається з річницею їхньої весільної церемонії в Райзборо, штат Джорджія, у 2022 році.

Це сталось після низки повідомлень у медіа, що пара вже живе окремо, Лопес скасувала свій літній тур, щоб провести час із сімʼєю, і вони виставили на продаж свій будинок у Беверлі-Гіллз.

Лопес і Аффлек одружилися у липні 2022 року — через понад 20 років після того, як вперше зустрілися на знімальному майданчику комедії «Джилі» і завели стосунки. У листопаді 2002 року Аффлек зробив Лопес пропозицію, однак трохи більше ніж за рік вони скасували весілля. Обидвоє потім побралися з іншими людьми.

У травні 2021 року пара знову почала зустрічатись, лише через місяць, як Лопес розірвала заручини з екскоханим Алексом Родрігесом.