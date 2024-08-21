Сили оборони вдарили по комплексу ППО С-300 у Ростовській області

У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-морських сил ЗСУ вдарили по позиції зенітно-ракетного комплексу С-300 росіян біля Новошахтинська у Ростовській області РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Після удару по позиції росіян спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується.

У Генштабі також зазначили, що росіяни використовують комплекси С-300 для ударів по мирних містах України.

Російська влада регіону заявляла про «збиття» однієї ракети й начебто відсутність руйнувань після падіння уламків. При цьому місцеві телеграм-канали публікували відео масштабної пожежі.