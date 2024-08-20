Азербайджан подав офіційну заяву на вступ до БРІКС

Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до БРІКС.

Про це місцевому виданню Report повідомив речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджізаде.

У рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в казахстанській столиці Астані 3 липня ухвалили спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджаном і Китаєм. У цій декларації Азербайджан, зокрема, виявив бажання вступити до БРІКС, а китайська сторона привітала це.