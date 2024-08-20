Україна запросила у НАТО пожежні машини й екскаватори, щоб долати наслідки російських обстрілів

Україна запросила у країн НАТО важку інженерну і санітарну техніку, зокрема пожежні машини й ескаватори. Це потрібно для підтримки рятувальників, які долають наслідки щоденних російських атак на цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив Євроатлантичний координаційний центр реагування на катастрофи.

Загалом Державній службі з надзвичайних ситуацій України необхідні 50 пожежних автовишок зі сходами з висотою підйому понад 35 м і 17 автовишок зі сходами висотою понад 30 м.

Також Україна просить передати десятки екскаваторів, 30 тягачів з тралами для перевезення вантажів вагою до 100 тонн і 25 броньованих санітарних машин.

Пожежні автодрабини та автопідіймачі допоможуть швидко ліквідувати пожежі в багатоповерхівках. Вони незамінні й при розборах завалів будинків, бо дозволяють швидко отримати доступ до постраждалих і розчищають шлях для рятувальних операцій.

Тягачі з причепами забезпечать безперебійну логістику — вони потрібні, щоб трасппортувати важку техніку, обладнання і ресурси. А броньовані автомобілі необхідні для збереження життя працівників ДСНС і цивільних, а також для евакуації з небезпечних зон.