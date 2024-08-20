Операція «Очерет»: російський військовий підірвав штаб з офіцерами «Шторм-Z» і перейшов на бік України

Російський військовий підірвав штаб з офіцерами «Шторм-Z» і перейшов на бік України. У Головному управлінні розвідки назвали це операцією «Очерет», яку готували, зокрема, проєкт «Хочу жить» і легіон «Свобода Росії».

Взимку 2024 року російський пілот FPV вийшов на звʼязок з легіоном «Свобода Росії». За його словами, пішов на співпрацю з Україною через «воєнні та інші злочини командування». У зручний момент він кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу підрозділу «Шторм-Z», де спав його комбат та інші російські офіцери — загалом приблизно 15 людей.

Після цього росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Він також передав цінні розвідувальні дані про розташування і чисельність росіян на одному з напрямків фронту.

Telegram / Головне управління розвідки МО України

Нині росіянин став рекрутом легіону «Свобода Росії».