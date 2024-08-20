В Україні запускають «національний кешбек». За купівлю вітчизняних товарів повертатимуть 10%

Кабінет міністрів затвердив порядок надання грошової допомоги українцям «Національний кешбек». Відповідно до нього, громадяни отримуватимуть компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Програма запрацює 2 вересня 2024 року. Її запуск проходитиме у два етапи:

Виробники та продавці подадуть через портал «Дія» заявку на участь у програмі й зареєструють перелік товарів.

Українці відкриють спеціальні рахунки, почнуть отримувати кешбек та зможуть переглядати суму нарахованого й виплаченого кешбеку в застосунку «Дія».

Отримані в рамках кешбеку кошти можна буде витратити на послуги — медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Або задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбеку — 3 тисячі гривень за місяць.

Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, зокрема й на ліки та медичні вироби. При цьому він не буде нараховуватись на підакцизні товари.

Участь покупців, виробників і продавців у програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар у конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.

Як отримати кешбек

Щоб отримувати кешбек, громадянину необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку. Дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек».

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.