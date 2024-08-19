Розкрадання на будівництві Подільського мосту в Києві — субпідрядника підозрюють у привласненні 6 млн грн

Субпідрядник будівництва Подільсько-Воскресенського мосту через Дніпро в Києві отримав підозру про привласнення 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці з’ясували, що підрядна компанія очищувала металоконструкції із залученням водолазної станції. За версією слідства, компанія внесла неправдиві дані про обсяг цих робіт і отримала понад 6 мільйонів гривень за їхнє виконання.

Водночас висновки будівельно-технічної та економічної експертиз показали, що підрядник фактично нічого не зробив.

Підряднику оголосили підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Обвинувальний акт скерували до суду. Йому загрожує до 12 років.

Розслідування інших фактів заволодіння бюджетними коштами під час будівництва Подільського мосту триває. Підрядники і компанії неодноразово отримували підозри про розкрадання та ухилення від сплати податків під час будівництва мосту. Наприклад, у травні цього року прокуратура повідомила керівнику генпідрядної організації про підозру в розкраданні 24 млн грн на будівництві столичного Подільсько-Воскресенського мосту.

Подільсько-Воскресенський міст має зʼєднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будівництво розпочали в 1993 році (фактично у 2003 році), зупиняли через брак фінансування.

1 грудня 2023 року Подільсько-Воскресенський міст відкрили для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб і автобусного сполучення.

Авторка: Ірина Перепечко