Директору департаменту Херсонської ОДА оголосили підозру за закупівлю неякісного одягу для бійців

Правоохоронці повідомили про підозру чиновнику Херсонської ОДА у закупівлі неякісного одягу для військовослужбовців.

Про це повідомили пресслужби ДБР та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Мова про директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Правоохоронці не називають його імені, але на сайті ОДА вказано, що посаду обіймає Павло Козирєв.

За даними слідства, Херсонська ОДА оголосила тендер для закупівлі одягу для військових. Цей тендер через змову постачальників з посадовцем департаменту виграли обрані ним підприємці, які поставили неякісний одяг.

Ділки купували дешевий, неякісний одяг, без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони. Мова про шапки-фески (підшоломники), зимові шапки, куртки, штани та рукавички. Товар лише візуально був схожий на військовий.

Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 мільйон гривень.

Посадовцю ОДА повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Максимальне покарання — 5 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Прокуратура вже оскаржує це рішення.