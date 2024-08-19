«Все буде UA!». «Укрпошта» випустить нову марку до 33-річчя Незалежності

До 33-річчя Незалежності України «Укрпошта» анонсувала нову марку — «Все буде UA!».

Про це пише «Укрпошта».

Тираж — 800 000 поштових марок. Вони виготовлені на самоклейному папері у формі мапи України.

Укрпошта

Автор марки — художник Нікіта Тітов, автор відомого поштового випуску «Передова». Новинка продовжує випуск 2019 року «Слава Україні!», який здобув «золото» на Nexofil Award 2020.

«Коли ми говоримо «Все буде Україна», ми говоримо про бабусин сад зі старезними яблунями, гірські вершини й полонини, ковилові степи, чайок біля моря... Коли ми говоримо «Все буде Україна», ми говоримо про дім, куди можна повернутися будь-якої миті», — зазначили в «Укрпошті».

Уже 23 серпня марку можна буде купити у поштових відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн. Передзамовити її можна вже зараз — ось тут.