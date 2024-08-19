The Economist: Сирський тримав операцію в Курській області в секреті і втаємничив її від Заходу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський почав планувати операцію в Курській області з липня, коли на нього тиснули через активний російський наступ на Донбасі.

Про це пише The Economist із посиланням на джерела.

Генерал розглядав кілька сценаріїв наступу української армії на найслабші місця російської оборони: вторгнення у Брянську або Курську область чи в обидві. Метою було зменшити наступ військ РФ на Донбасі й отримати козир для будь-яких майбутніх переговорів.

Свої плани головком Сирський тримав у секреті. Ділився ними лише з кількома генералами й силовиками. Також він спілкувався з президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч, без його штабу. Значну частину розвідки виконувала армійська розвідка, а не Головне управління розвідки Міноборони. Їх включили до операції вже на пізньому етапі.

У невіданні залишали й західних союзників. Як розповіли джерела, дві операції, які планував Сирський, зірвалися через Захід. В одному випадку інформація потрапила до росіян, а в іншому — західні союзники наказали не втілювати план. Секретність дозволила українській армії розпочати атаку ще до того, як росіяни зрозуміли, що відбувається.

«Вони зрозуміли, що щось відбувається, але, ймовірно, припустили, що нам знадобиться американський дозвіл на таку сміливу операцію», — сказало одне з джерел.

Олександр Сирський також увів в оману Росію, приховуючи прибуття найбільш підготованих підрозділів до прикордоння Сумщини під приводом оборони від нібито російського нападу на область.

На початку серпня українські військові почали підозрювати, що відбувається щось значне, коли їм видали нові каски з інтегрованими навушниками, нові автомати.

Зараз головнокомандувач зосередився на розширенні флангів уздовж кордону. Український контингент встановлює контроль над південним берегом річки Сейм на північний захід від Суджі. Росія спочатку вважала прорив не надто серйозним. Однак тепер уже підтягує більш підготовлені війська для відповіді на вторгнення.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.