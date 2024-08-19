Голова Чечні Кадиров заявив, що Ілон Маск нібито подарував йому Tesla Cybertruck. Мільярдер заперечив

Мільярдер і гендиректор автовиробника Tesla Ілон Маск заперечив, що подарував електропікап Cybertruck очільнику Чечні Рамзану Кадирову.

«Ти серйозно такий відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу? Це приголомшливо», — відповів Маск на пост журналіста Сета Абрамсона. — «Ти ще один приклад того, як застарілі медіа брешуть».

Рамзан Кадиров 17 серпня показав Cybertruck з кулеметом на даху і заявив, що нібито отримав його від Ілона Маска. Він пообіцяв відправити авто на війну в Україну.

«Дуже зручна машина. Виходячи з таких відмінних характеристик, Cybertruck скоро відправиться у «зону СВО», де буде затребуваний у відповідних умовах. Упевнений, цей «звір» принесе багато користі нашим бійцям», — заявив Кадиров.

Після цього Кадиров закликав Маска приїхати до столиці Чечні Грозного, де його зустрінуть як «найдорожчого гостя». До сьогодні Маск ніяк не коментував це.