Хакери ГУР атакували російське підприємство з розробки ядерної зброї. Воно вже тиждень без інтернету й звʼязку

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з хакерською групою ВО Team паралізували роботу підприємства в Росії, яке розробляє ядерну зброю.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера в місті Снєжинськ Челябінської області РФ — компанію «Вега» — виведено з ладу його 1 173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах «Веги» знищена.

Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста. Серед них — Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики. Це підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера «Вега».

Атака дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного підприємства, який перебуває під санкціями.

Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій і причетних до цього осіб.

Також внаслідок кібероперації під загрозою зриву держоборонзамовлення РФ.