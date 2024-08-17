Медіа: Німеччина найближчим часом обмежить допомогу Україні

Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом — доставлять тільки вже затверджену допомогу.

Про це пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAS).

За даними газети, міністр фінансів Крістіан Лінднер ще 5 серпня поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса, що Україні буде асигнована лише та допомога, яка вже була затверджена, жодні інші заявки не будуть схвалені.

Deutsche Welle пише, що в німецькому уряді й раніше обговорювали відмову від постійних виплат на військову підтримку України з федерального бюджету. Замість цього Берлін планує фінансувати поставки зброї за допомогою заморожених активів російського центрального банку.

Канцлер Олаф Шольц і Лінднер очікують, що Україна покриватиме за рахунок цих грошей значну частину своїх військових потреб, пише FAS. Водночас, як пояснив газеті член бюджетного комітету Бундестагу Андреас Шварц, наразі невідомо, чи це взагалі можливотз юридичного погляду та як швидко гроші можуть бути використані на потреби України.