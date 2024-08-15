Танки Leopard, ЗРК IRIS-T і Gepard. У Німеччині розповіли, яку зброю передадуть Україні до кінця року

Уряд Німеччини до кінця 2024 року планує передати Україні десятки танків Leopard, системи ППО та сотні бронемашин.
Про це генерал-майор Крістіан Фройдінг, який входить до спеціального штабу з питань України при Міноборони ФРН, розповів в інтерв’ю Nachgefragt.
Він зазначив, що цього року обсяг військової допомоги Німеччини Україні сягатиме €6,5—7 мільярдів. Всього від початку війни Україна отримала військового спорядження на суму €28 мільярдів, сказав генерал.
До кінця 2024 року Німеччина планує передати Україні:
- 2 батареї ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM;
- 2 батареї ЗРК малої дальності IRIS-T SLS;
- 10 самохідних зенітних установок Gepard;
- 12 САУ PzH 2000;
- 4 САУ Zuzana 2;
- приблизно 30 танків Leopard 1A5;
- 400 броньованих військових авто MRAP.
Також Німеччина передасть Україні невизначену кількість стрілецької зброї, боєприпасів, дронів і протидронових систем, польовий шпиталь та інші засоби.
- В середині липня Reuters писав, що проєкт бюджету Німеччини на 2025 рік передбачає €4 мільярди на військову допомогу Україні замість приблизно €8 мільярдів у 2024 році. Ймовірно, це повʼязано з повільним відновленням економіки після тогорічної рецесії, яку Німеччина подолала на початку року.
- Разом з тим в німецькому проєкті бюджету на 2024 рік теж заклали мало грошей для України, там не вистачало понад €5 мільярдів. Утім, після довгих переговорів Німеччина вдвічі збільшила військову підтримку України — з €4 мільярдів до €8 мільярдів.