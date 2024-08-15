Танки Leopard, ЗРК IRIS-T і Gepard. У Німеччині розповіли, яку зброю передадуть Україні до кінця року

Уряд Німеччини до кінця 2024 року планує передати Україні десятки танків Leopard, системи ППО та сотні бронемашин.

Про це генерал-майор Крістіан Фройдінг, який входить до спеціального штабу з питань України при Міноборони ФРН, розповів в інтерв’ю Nachgefragt.

Він зазначив, що цього року обсяг військової допомоги Німеччини Україні сягатиме €6,5—7 мільярдів. Всього від початку війни Україна отримала військового спорядження на суму €28 мільярдів, сказав генерал.

До кінця 2024 року Німеччина планує передати Україні:

2 батареї ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM;

2 батареї ЗРК малої дальності IRIS-T SLS;

10 самохідних зенітних установок Gepard;

12 САУ PzH 2000;

4 САУ Zuzana 2;

приблизно 30 танків Leopard 1A5;

400 броньованих військових авто MRAP.

Також Німеччина передасть Україні невизначену кількість стрілецької зброї, боєприпасів, дронів і протидронових систем, польовий шпиталь та інші засоби.