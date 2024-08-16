Президент прийняв вірчі грамоти від послів шести країн

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії. Тепер вони офіційно взялися до виконання своїх обовʼязків.

«Дякую за чітку підтримку нашої територіальної цілісності та міжнародного права», — зазначив президент.

Крім того, Зеленський поспілкувався окремо з кожним послом про зміцнення двосторонньої співпраці між Україною та цими державами.