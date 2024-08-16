Уряд підтримав законопроєкт про заборону використання російських програм

Кабінет міністрів підтримав заборону використання програмного забезпечення і сайтів країн, проти яких Україна ввела санкції. Насамперед мова про Росію.

Про це повідомили пресслужба уряду та очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Законопроєкт пропонує визначити нові види секторальних санкцій у законі України «Про санкції». Під заборону потраплятиме ПЗ, якщо розроблене:

людьми чи компаніями з підсанкційних держав;

компанією, часткою статутного капіталу якої володіє підсанкційна держава;

компаніями, які перебувають під контролем іноземних компаній чи людей, які здійснюють терористичну діяльність;

з використанням вихідного або обʼєктного коду інших підсанкційних продуктів;

людьми, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.

У законопроєкті також пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.