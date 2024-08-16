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Уряд підтримав законопроєкт про заборону використання російських програм

Автор:
Оля Березюк
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Кабінет міністрів підтримав заборону використання програмного забезпечення і сайтів країн, проти яких Україна ввела санкції. Насамперед мова про Росію.

Про це повідомили пресслужба уряду та очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Законопроєкт пропонує визначити нові види секторальних санкцій у законі України «Про санкції». Під заборону потраплятиме ПЗ, якщо розроблене:

  • людьми чи компаніями з підсанкційних держав;
  • компанією, часткою статутного капіталу якої володіє підсанкційна держава;
  • компаніями, які перебувають під контролем іноземних компаній чи людей, які здійснюють терористичну діяльність;
  • з використанням вихідного або обʼєктного коду інших підсанкційних продуктів;
  • людьми, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.

У законопроєкті також пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.

  • Україна почала масово блокувати російські сервіси у 2018 році — тоді під заборону потрапили соцмережі «Одноклассники» і «ВКонтакте», «Яндекс», а також низка російського програмного забезпечення (зокрема, популярна програма бухгалтерського обліку 1С).
  • У квітні 2023 року асоціація IT Ukraine звернулась до Мінцифри з ініціативою заборонити використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ. CEO асоціації пояснював, що в Україні досі без обмежень працюють усі клони 1С, перереєстровані в країнах ЄС, і російський софт, який підпадає під санкції (BAS ERP, AmoCRM, «Бітрікс»).