У Молдові затримали ще двох підозрюваних у крадіжці понад 46 мільйонів гривень в українських військових

У Молдові затримали ще двох підозрюваних у причетності до шахрайської схеми крадіжки грошей в українських військових.
Про це повідомило молдовське видання NewsMaker з посиланням на правоохоронні органи Молдови.
Молдовські слідчі затримали 46-річного чоловіка і 40-річну жінку, коли вони намагалися перетнути молдавсько-румунський кордон. Вони намагалися виїхати з Молдови через пункт пропуску «Кагул — Оанча».
Підозрюваних помістили в ізолятор на 72 години.
- 14 серпня у Молдові затримали вісьмох громадян України, які ошукали більш ніж 40 українських військових, а також членів їхніх сімей і волонтерів на понад 46 мільйонів гривень. Зловмисники, які прибули в Молдову як біженці від повномасштабної війни в Україні, розміщували в інтернеті оголошення про продаж неіснуючих дронів та автомобілів, а після отримання грошей зникали. Столичний суд у Молдові відправив підозрюваних під арешт на 30 діб.