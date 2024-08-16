У Миколаєві трьох підлітків підозрюють у підпалі машин військових

У Миколаєві правоохоронці затримали підлітків 13, 14 і 16 років. Їх підозрюють у підпалі двох машин українських військових на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомила Нацполіція.

Так, 8 і 9 серпня до правоохоронців надійшли повідомлення про займання авто військовослужбовців. Причиною пожежі був умисний підпал.

За даними слідства, троє неповнолітніх діяли за вказівками російських спецслужб, спілкуючись із кураторами в одному з месенджерів. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та зняти це на відео.

Спочатку підозрювані підшукували «потрібний» автомобіль, фотографували його, а після погодження росіян підпалювали. Вони знищили дві автівки.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба Нацполіції

Слідчі оголосили про підозру 16-річному затриманому в перешкоджанні діяльності ЗСУ. Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Також правоохоронці виірішують питання щодо притягнення до відповідальності двох спільників підозрюваного — їм зараз 13 і 14 років.