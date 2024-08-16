Уряд запровадив експериментальні зміни до військового обліку. Що вони передбачають

В Україні реалізують експериментальний проєкт автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобовʼязаних і резервістів. Кабмін ухвалив відповідну постанову.

Про зміни повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції.

Військовий облік для призовників. Чоловіки віком від 17 до 25 років, які живуть в Україні або за кордоном, мають стати на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Внесення до реєстру. Чоловіків віком від 16 до 25 років, які живуть в Україні та хочуть оформити паспорт, внесуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів (ЄДРПВР). Проходити ВЛК не потрібно. Це також стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням паспорта в українські представництва.

Перевірка документів за кордоном. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів поза межами України, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта».

Також в Україні сформують перелік чоловіків віком від 16 до 60 років, чиї дані мають бути в ЄДРПВР і яких повинні поставити на військовий облік.