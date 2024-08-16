Двоє врятованих із Харкова білух адаптуються в океанаріумі в іспанській Валенсії. Вони почуваються добре

Майже два місяці тому експерти з усього світу кинули свої зусилля на те, щоб врятувати з харківського дельфінарію «Немо» двох білух — 14-річну Міранду і 15-річного Пломбіра. Місто тоді щільно обстрілювали російські війська.

Білухам, чиїм природнім середовищем є Арктика, для виживання необхідна холодна вода. Через руйнування електромережі в Харкові, тамтешній дельфінарій, де жили Міранда з Пломбіром, по кілька днів був без світла і покладався на електроенергію від генератора. Тож з охолодженням води виникали труднощі, тварини були змушені плавати в теплій воді.

Вранці, 19 червня, пару білух витягнули з харківського «Немо» і відправили в найбільший океанаріум Європи — Океанографічний парк Валенсії у Іспанії.

Минулого місяця команда ветеринарів і піклувальників іспанського океанаріуму повідомила про успішну адаптацію білух, яку вони проходять у своєму новому домі.