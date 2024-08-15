У Швеції зафіксували перший випадок зараження на так звану мавпячу віспу за межами Африки

У Швеції зареєстрували перше захворювання на mpox (раніше вона мала назву мавпяча віспа) на території країни. Це перший випадок виявлення вірусу за межами Африки від початку нового спалаху епідемії у вересні 2023 року.

Про це пише BBC.

Хворий заразився під час поїздки в Африку.

Всесвітня організація охорони здоровʼя 14 серпня оголосила глобальну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоровʼя через спалах mpox в Африці. На континенті зафіксували 13,7 тисячі випадків захворювання на цю хворобу, 456 людей померли.

Що таке mpox

Mpox — це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній і Західній Африці. Раніше вона носила назву «мавпяча віспа», однак у 2022 році Всесвітня організація здоровʼя рекомендувала замінити цей термін на «mpox».

Заразитися цією хворобою можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме від мавп. На їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або якщо людина матиме контакт із рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Мавпяча віспа проявляється лихоманкою та висипами.

У 2022 році в Африці також був спалах мавпячої віспи, і ВООЗ теж оголошувала режим надзвичайної глобальної ситуації. Той спалах був спричинений менш небезпечним штамом, ніж теперішній.