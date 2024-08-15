Правоохоронці викрили схему, яка завдала «Харківобленерго» мільйонних збитків на закупівлі трансформаторів

Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа коштами «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторів. Це призвело до мільйонних збитків.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідство стверджує, що у 2021 році виконувач обовʼязків генерального директора «Харківобленерго» у змові з контролером низки комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання створили організовану групу — до неї також увійшли інші працівники товариства.

Упродовж квітня—вересня 2021 року, каже НАБУ, керівник «Харківобленерго» посприяв тому, щоб дві «потрібні» компанії визнали переможцями закупівель на 11 904 трансформаторів і 79 425 електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 мільйона гривень вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп’ятеро.

За даними слідства, схемі сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач. Вони забезпечили формування завищеної очікуваної вартості закупівель в інтересах майбутніх компаній-переможців.

Протягом 2021—2022 років через часткове виконання договору на постачання трансформаторів і лічильників за завищеними цінами «Харківобленерго» завдали збитків на суму 12,5 млн грн.

Запровадження режиму воєнного стану й надання гуманітарної допомоги, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн грн. Коли на початку 2023 року розпочалося слідство, вони вирішили не продовжувати виконання договору і, за даними НАБУ, припинили схему.

Зараз підозри повідомили:

виконувачу обовʼязків голови правління «Харківобленерго» (у 2020—2024 роках);

керівнику відділу матеріального забезпечення «Харківобленерго»;

керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати;

приватному оцінювачу;

керівнику комерційного підприємства.

Наразі затримали двох підозрюваних організаторів схеми. Слідство триває.