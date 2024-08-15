Президент закликав Раду розглянути законопроєкт про позбавлення зрадників державних нагород

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду «невідкладно» зібратися в найближчий час та ухвалити низку важливих рішень, зокрема — розглянути законопроєкт про позбавлення зрадників державних нагород.

«Кожен, хто служить Путіну або виправдовує його війну чи допомагає злу, не заслуговує зберігати все те, чим його чи її відзначала Українська держава. Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого. Колаборанти, які працюють на війну. Усі злочинці, які пішли на службу російській державі. Вони мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні», — наголосив Зеленський у зверненні.

Президент зазначив, що позбавлення нагород має бути «не лише декларативним, але й фіксувати, як Україна ставиться до такої людини». Він закликав Верховну Раду України зібратися для розгляду цього питання найближчим часом.

Відповідний законопроєкт Зеленський ініціював 16 липня. Він передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, зокрема звання Герой України, орден «За заслуги» тощо.

Також Зеленський наголосив, що українські військові, які беруть участь у Курській операції та, можливо, братимуть участь в інших операціях на території Росії, мають отримувати всі виплати та преференції. Це треба гарантувати на законодавчому рівні.

Він також порушив питання громадянства іноземців, які воюють на боці України. На його думку, вони та їхні родичі заслуговують бути громадянами України. Він також закликав врегулювати питання трофейної зброї.