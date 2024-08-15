Уночі ППО знищила над Україною 29 ударних дронів Shahed

У ніч на 15 серпня протиповітряна оборона знищила 29 ударних дронів Shahed, які російські окупанти запустили по Україні.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Росія в атаці задіяла три керовані аварійні ракети Х-59, які випустила з повітряного простору Курської області, а також 29 ударних безпілотників, які вилетіли з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

У повітряному бою брали участь розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил.

ППО працювала в Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.