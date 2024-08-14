Трамп втретє не зміг добитися відводу судді в справі про виплати порнозірці Стормі Деніелс. У цій справі його вже визнали винним присяжні

Останню спробу колишнього президента США Дональда Трампа домогтися відводу судді, який розглядає його кримінальну справу про виплати порнозірці Стормі Деніелс, відхилили.

Про це пише CBS News.

Це вже втретє суддя Хуан Мерчан відхиляє вимоги Трампа про його самовідвід. Кожна спроба ґрунтувалася на твердженнях, що суддя скомпрометований тим, що його дочка працює консультанткою Демократичної партії.

Адвокати Трампа вперше звернулися з таким проханням у травні 2023 року, ще до того, як справу передали до суду.

Минулого року державна комісія США з етики дійшла висновку, що «неупередженість судді не може бути обґрунтовано поставлена під сумнів на підставі ділової та/або політичної діяльності родича судді».

Попри висновок комісії, у березні 2024 року Трамп знову подав заяву про відвід Мерчана, стверджуючи, що фірма його дочки підтримала зусилля демократів, щоб отримати вигоду з цієї справи.

В останньому запиті минулого місяця Трамп послався на зміну обставин — Джо Байден більше не балотується, а новою суперницею Трамп стала віцепрезидентка Камала Гарріс. Трамп стверджував, що Мерчан має взяти самовідвід через роботу, яку фірма доньки Мерчан проводила на підтримку Гарріс.

У вівторок, 13 серпня, Мерчан знову відхилив цю вимогу — рішення про це було оприлюднено в середу. Він сказав, що Трамп просто повторює аргументи, які вже відхиляли він і комісія з етики

Справа про виплати порнозірці

30 травня 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс. Тепер йому загрожує до чотирьох років увʼязнення, рішення про покарання ще має обрати суд.

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році в справі про фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Трамп зараз намагається скасувати вирок, посилаючись на нещодавнє рішення Верховного суду США, яке змінило юридичні межі президентського імунітету. Мерчан винесе рішення щодо цієї апеляції 6 вересня. Якщо обвинувальний вирок не скасують, Трампа остаточно засудять 18 вересня — це менш ніж за два місяці до президентських виборів, на яких Трамп є кандидатом від республіканців.