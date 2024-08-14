На Харківщині росіяни атакували FPV-дроном машину військових медиків. Є загибла (оновлено)

У селищі Білий Колодязь, що на Харківщині, російські військові атакували машину медичного батальйону «Госпітальєри».

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Загинули двоє медиків — чоловік і жінка, які були в автомобілі.

Сергій Болвінов / Facebook

Оновлено о 19:06: Прессекретарка «Госпітальєрів» Ольга Мурка в коментарі «Громадському» уточнила, що загинула одна медикиня, друга дістала нетяжке поранення, вона притомна.

Вибух російського безпілотника зачепив також автівку мирних жителів, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, усі вони поранені.