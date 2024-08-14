Уночі Сили ППО знищили 17 ударних дронів Shahed

У ніч на 14 серпня Протиповітряна оборона України знищила 17 ударних дронів Shahed над вісьмома областями.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Відбивали повітряну атаку мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби.

ППО відпрацювала в Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Загалрм росіяни запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області РФ і 23 ударні безпілотники з районів Чауди в Криму та Єйська і Курська в Росії.