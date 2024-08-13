До бюджету надійшло 480 мільйонів гривень від продажу готелю «Козацький»

До державного бюджету надійшло 480 мільйонів гривень від приватизації готелю «Козацький» у центрі Києва.

Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна.

Переможець аукціону, сільськогосподарська компанія «Надія», сплатив вартість за сам об’єкт — 400 млн гривень і суму ПДВ — 80 млн грн. Також погасив кредиторську заборгованість перед бюджетом — 9,1 млн грн. Переможець заплатив сімома траншами, останній платіж відбувся 6 серпня.

«Успішний аукціон малої приватизації вкотре доводить, що продаж таких об’єктів на часі. Адже це не лише додаткові кошти в бюджет, які йдуть на підтримку Сил оборони, а й новий поштовх для розвитку готелю», — зазначили у Фонді держмайна.

Головний вхід у готель «Козацький». wikipedia.org

Готель «Козацький» збудували в 1983 році, його фасад виходить на Майдан Незалежності — це центр Києва. Загальна площа готелю — 9 513 кв. м. У ньому 135 номерів, працюють кавʼярня, ресторан, пʼять залів для конференцій і банкетів, парковка. Готель потребує ремонту.