Готель «Козацький» у центрі Києва приватизували за 400 мільйонів гривень

Фонд держмайна продав на онлайн-аукціоні тризірковий готель «Козацький», який розташований у центрі Києва на Майдані Незалежності, за 400 мільйонів гривень. За час аукціону ціна на лот зросла в понад 2,5 раза, початкова ж становила 155,4 мільйона гривень.

Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни. За даними державної електронної системи «Прозорро.Продажі», на аукціоні змагалися три учасники.

Перемогла сільськогосподарська компанія «Надія», її бенефіціар — адвокат Сергій Сподін. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету. Також покупець має додатково сплатити 80 мільйонів гривень ПДВ. Якщо «Надія» не сплатить гроші, право на приватизацію перейде до компанії «Інжур» Андрія Журжія — його ставка була на тисячу гривень нижчою.

Головний вхід у готель «Козацький». wikipedia.org

Готель «Козацький» збудували у 1983 році, його фасад виходить на Майдан Незалежності — це центр Києва. Загальна площа готелю — 9 513 кв. м. У ньому є 135 номерів, а ще працюють кавʼярня, ресторан, пʼять залів для конференцій і банкетів, парковка. Готель потребує ремонту.

Станом на кінець березня 2024 року готель має заборгованість у майже 9,1 мільйона гривень. За умовами продажу новий власник має сплатити цю суму протягом шести місяців.