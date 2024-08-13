У МЗС заявили, що Україна не зацікавлена в окупації території Курської області

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. У такий спосіб вона захищає українських громадян, яких обстрілюють російські військові з території регіону.

Про це він сказав на брифінгу, передає «Суспільне».

Георгій Тихий зауважив, що з початку літа росіяни завдали понад дві тисячі ударів по районах Сумської області з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, дронів, а також керованими авіабомбами й ракетами.

Оскільки Україна не може бити по РФ далекобійною зброєю, то доводиться в інший спосіб позбавлятися російських військових контингентів, які постійно атакують Україну.

За його словами, операція Сил оборони України відбувається з дотриманням міжнародного гуманітарного права, але Росія може спробувати сфабрикувати інциденти з порушенням цього права.

Що відбувається в Курській області

Збройні Сили України ведуть бої на Курщині в Росії — це підтвердив президент Володимир Зеленський 12 серпня. До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала.

Вранці 6 серпня російські телеграм-канали почали повідомляти про бої в Курській області. Губернатор Курської області Олексій Смирнов 12 серпня заявив про втрату контролю над 28 населеними пунктами в регіоні. За підрахунками проєкту DeepState, під контролем українських військ 44 пункти. Із прикордонних районів РФ виїхали майже 121 тисяча жителів.