В Україні запустять електронний Містобудівний кадастр. Чому це важливо

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск електронного Містобудівного кадастру на державному рівні. Це має зменшити корупцію.

Про це пише пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Через місяць уся взаємодія з містобудівною документацією відбуватиметься в єдиній електронній системі — Містобудівному кадастрі на державному рівні.

Більшість містобудівної документації раніше була паперова, а кадастри існували тільки в деяких органах місцевого самоврядування. Були проблеми з тим, що документи губилися, їх підробляли або гальмували розгляд заради хабарів.

Незабаром містобудівна інформація, документи та процедури їх погодження запрацюють в електронній системі, що має прискорити процеси будівництва та розбудови інфраструктури, збільшити прозорість сфери та захистити її від махінацій.