На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми. Є загиблі й постраждалі

На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми. В аварії загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. Ще 16 дітей госпіталізували. Одна дитина та водій автобуса в реанімації. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, аварія сталася сьогодні близько 07:30 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської територіальної громади.

Автобусом «ЛАЗ Лайнер» група дітей у супроводі двох дорослих прямувала із селища Любар на Житомирщині до села Микуличин Івано-Франківської області. Загалом в автобусі була 21 людина, серед них 17 дітей. Водій не впорався з керуванням і автобус перекинувся.

Хмельницька обласна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху водієм, через що загинули кілька людей (ч. 3 ст. 286 КК України).