Генштаб: Сили оборони України ліквідували ще 1 160 російських військових і знищили пʼять їхніх танків

За минулу добу, 12 серпня, Росія на фронті втратила ще 1 160 військових убитими та пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України протягом доби знищили ще пʼять танків, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 59 одиниць автомобільної та пʼять одиниць спецтехніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.