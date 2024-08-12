Швеція закрила розслідування щодо дискваліфікованого учасника «Євробачення» Йоста Кляйна

Швеція завершила розслідування щодо представника Нідерландів на «Євробаченні-2024» Йоста Кляйна. Його дискваліфікували з фіналу конкурсу через начебто насильницьку поведінку з операторкою.

Про це пише The Guardian.

Шведська прокуратура дійшла висновку, що Кляйн зробив «рух, який зачепив відеокамеру жінки», але перебіг подій «був швидким і сприймався свідками інциденту по-різному».

«Сьогодні я закрив розслідування, оскільки не можу довести, що цей вчинок міг викликати серйозний страх або що чоловік мав такий намір», — заявив старший прокурор Фредрік Йонссон.

Нідерландський мовник Avrotros згодом заявив нідерландському інформаційному агентству ANP, що вони все ще «глибоко розчаровані» дискваліфікацією Кляйна і планують зустрітися з Європейською мовною спілкою (EBU), організатором конкурсу, щоб обговорити це питання.

Менеджер Кляйна повідомив, що їхня команда «відчуває полегшення від того, що цей період невизначеності закінчився».

«Нарешті ми можемо сказати це вголос: для цієї справи ніколи не було підстав», — додав він.

Однак Європейська мовна спілка залишається при своєму рішенні про дискваліфікацію нідерландського учасника.

«Це було розслідування того, чи було скоєно кримінальний злочин, а не того, чи поводився пан Кляйн неналежним чином і чи порушив він правила і процедури Євробачення. Таким чином, цей новий розвиток подій не має жодного впливу на наше рішення, яке ми повністю підтримуємо», — сказав заступник генерального директора EBU Жан Філіп де Тендер.