Суд відправив під варту ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла — його викрили на хабарі в $500 тисяч

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під варту до 8 жовтня 2024 року колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на отриманні хабаря у $500 тисяч.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Хейло може вийти під заставу у 25 мільйонів гривень. У разі внесення застави на нього накладуть відповідні обовʼязки, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет та не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.

Прокурори клопотали про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави. Натомість адвокати наполягали на більш мʼякому запобіжному заході, оскільки, за їхніми словами, Хейло має на утриманні 14-літню доньку.

Детальніше про справу

Зранку 12 серпня заступника міністра енергетики Олександра Хейла викрили на отриманні частини хабаря в $500 тисяч. За ці гроші Хейло пообіцяв керівникам держпідприємств дозволити вивезти дефіцитне й унікально гірничо-видобувне обладнання з шахт прифронтового району Донеччини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Того ж дня Кабінет міністрів України звільнив Хейла з посади.

За даними Центру протидії корупції, підозрюваними у справі є Олександр Хейло, його довірена особа Сергій Пилипчук (відправили під варту із можливістю застави у 65 мільйонів гривень), ексдиректор «Селидіввугілля» Сергій Кобиляцький, а також керуючий «Миколаївської електропостачальної компанії» Євгеній Лут.