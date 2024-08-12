Заступника міністра енергетики викрили на отриманні хабаря у $500 тисяч

У Києві викрили заступника міністра енергетики на отриманні хабаря у $500 тисяч. За ці гроші він пообіцяв дозволити вивезти гірничо-видобувне обладнання з прифронтового району.

Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

Правоохоронці за сприяння міністра енергетики України викрили корупційну схему, яку організував його заступник. Так, заступника глави Міненерго затримали в Києві «на гарячому» — коли він отримував частину хабаря.

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Правоохоронці не зазначають імені підозрюваного, однак народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, а також низка медіа з посиланням на свої джерела в органах повідомляють, що йдеться про Олександра Хейла.

За півмільйона доларів чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована в межах Покровського напрямку — найгарячішого на східному фронті.

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики.

Однак посадовець, який був зобов’язаний зберегти гірничу техніку, почав вимагати гроші за її вивезення.

Він також залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини — саме з цього гірничого комбінату мали почати вивозити устаткування після того, як організатор оборудки отримає частину хабаря.

Гроші передавали через цих спільників, однак зловмисникам це не допомогло. В результаті правоохоронці затримали заступника міністра енергетики та його трьох спільників «на гарячому» — після отримання частини хабаря.

Усім чотирьом затриманим повідомили про підозру в отриманні хабаря службовцем (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз зловмисникам обирають запобіжний захід.