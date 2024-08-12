Заворушення у Великій Британії: звинувачення висунули 12-річному хлопчику

У Великій Британії 12-річний хлопчик став наймолодшою людиною, яка постала перед судом у справі про заворушення, що спалахнули після вбивства трьох дівчат у Саутпорті.

Про це пише Sky News.

Хлопця, імʼя якого не називають через його вік, звинувачують у заворушеннях із застосуванням насильства в Саутпорті, що сталися 30 липня.

Як пише BBC, на суді хлопець заговорив лише для того, щоб підтвердити своє імʼя та визнати себе винним за звинуваченням у хуліганстві.

Його звільнили під заставу за умови не виходити на вулицю Сент-Люкс-роуд у Саутпорті, де відбулися заворушення.

Загалом у країні до неділі поліція провела 927 затримань, а 466 людям висунули звинувачення.