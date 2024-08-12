Новий координатор системи ООН Матіас Шмале почав роботу в Україні

Новий координатор системи ООН, гуманітарний координатор Матіас Шмале почав роботу в Україні.

Про це повідомило представництво ООН в Україні.

Матіас Шмале Представництво ООН в Україні

Шмале має понад 30 років досвіду гуманітарної роботи, а також роботи з розвитку і відновлення. Раніше він працював старшим радником регіональної групи Управління з координації розвитку ООН в Африці, виконувачем обовʼязків координатора системи ООН і гуманітарного координатора в Нігерії, а також на кількох високих посадах у Близькосхідному агентстві ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA)

Також Шмале має ступінь доктора філософії з економіки розвитку та ступінь магістра з макроекономіки Вільного університету Берліну.

Колишня координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна координаторка Деніз Браун завершила свою місію в Україні. МЗС України відзначило її зусилля в подоланні наслідків російської агресії, гуманітарному реагуванні та просуванні відновлення.