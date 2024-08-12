В Україні захворюваність на COVID-19 зросла вшестеро з липня

У порівнянні з липнем у серпні захворюваність на коронавірус в Україні зросла у шість разів — з двох тисяч випадків до 12 тисяч.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Водночас лікарні не завантажені через таке зростання хворих. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають близько 2,5 тисячі людей. За словами Кузіна, це норма для пікового підйому.

Наразі ознак того, що розпочався епідемічний сезон і потрібно вводити обмеження, немає.

«Показники є достатньо високими і не характерними з огляду на те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання з вересня. А тут ми його побачили на один місяць раніше», — додав Кузін.

На території України циркулюють 10 субваріантів штаму коронавірусу «Омікрон». Відомо про пʼятьох людей, які хворіють на підвид FLiRT. Але це лише ті випадки, що потрапили в систему епідеміологічного нагляду.

У Міністерстві охорони здоровʼя пояснювали, що FLiRT походить від варіанту «Омікрон». FLiRT швидше за інші підвиди вражає людей з ослабленим імунітетом, ним можуть хворіти й вакциновані.

«Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби», — наголосили в МОЗ.

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) поки не надає специфічної оцінки щодо небезпеки FLiRT. Він потребує моніторингу на рівні кожної країни.