У Держприкордонслужбі спростували заяви, що Білорусь перекидає війська до кордону з Україною

Білорусь не перекидає військову техніку й особовий склад до кордону з Україною. Державна прикордонна служба України не фіксує таких ознак.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Водночас він не виключає, що для створення картинки Білорусь може перемістити окремі підрозділи своєї армії вглиб власної території.

Тоді як заяви самопроголошного президента Білорусі Олександра Лукашенка про перекидання реактивних систем «Полонез» і ракетного комплексів «Іскандер» — це підігравання Росії.

Також днями Лукашенко наказав посилити кордон з Україною поблизу Гомелю та Мозиря.

На початку квітня 2024 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни, але сама нібито не хоче воювати. «Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. Хочеш миру — готуйся до війни, не я це придумав. Це дуже правильно сказано», — казав він під час поїздки в Гродно і додав, що вже нібито триває необхідна підготовка підрозділів, озброєнь і техніки. Також Лукашенко у квітні підписав закон, який дозволяє надсилати повістки SMS-повідомленнями.