У Парижі поліція затримала чоловіка, який намагався видертися на Ейфелеву вежу

Чоловік без страховки піднімався по Ейфелевій вежі в Парижі в останній день Олімпійських ігор — 2024. Поліцейські зняли його зі споруди й затримали.

Про це повідомляє Reuters.

«О 14:45 помітили людину, яка піднімалася по Ейфелевій вежі. Поліція негайно втрутилася і затримала людину», — сказав речник поліції.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як чоловік без страховки оминає олімпійські кільця, встановлені на Ейфелевій вежі.

На одному з них можна почути, як усміхнений альпініст каже перехожим: «З біса тепло, еге ж?», коли поліція виводить його з оглядового майданчика.

Олімпійські ігри розпочалися 26 липня і завершилися сьогодні, 11 серпня. О 22:00 за київським часом на стадіоні «Стад де Франс» розпочалася церемонія закриття Олімпійських ігор 2024 року. Офіційну трансляцію в Україні проводить телеканал «Суспільне. Спорт».

Прапор України на церемонії закриття пронесли срібні призери борець Парвіз Насібов і веслувальниця-каноїстка Людмила Лузан.

Загалом українські спортсмени здобули 12 медалей. Завдяки цьому Україна посіла 22-ге місце з 84 у рейтингу національних команд.