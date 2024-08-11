Через обстріл Київщини загинув чоловік та його 4-річний син

Російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині в ніч на 11 серпня. Через це загинули дві людини — чоловік і дитина.

Про це повідомили в ДСНС України.

Уночі уламки ракети впали на житлові будинки у Броварському районі. Під завалами будівлі опинилися 35-річний чоловік та його 4-річний син. Під час пошуково-рятувальних робіт знайшли їхні тіла.

Ще троє людей тяжко травмовані. Серед них — 13-річна дитина.

Telegram / ДСНС

Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракети, які рухаються на Київщину, і групи дронів. Повітряна тривога в області тривала з 00:27 до 08:03.

Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори, слідчі та експерти документують воєнний злочин Росії.