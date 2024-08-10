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На Херсонщині розширили зону обовʼязкової евакуації. У перелік увійшли два мікрорайони Херсону

Автор:
Оля Березюк
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У Херсонській області розширили до 50 перелік населених пунктів, де оголошено обовʼязкову евакуацію населення. В список потрапили мікрорайони обласного центру — Гідропарк і Нафтогавань.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Він наголосив, що за останній місяць через російські удари в регіоні фіксують вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них — діти.

Через це ухвалили рішення розширити географію обовʼязкової евакуації. У перелік пунктів з обовʼязковою евакуацією додали такі:

  • Шляхове;
  • Томарине;
  • Новоолександрівка;
  • Гончарне;
  • Новодмитрівка;
  • Ромашкове;
  • Першотравневе;
  • мікрорайони Гідропарк і Нафтогавань Херсону (вздовж вул. Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць і провулків).