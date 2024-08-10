Генштаб: За добу Росія втратила 1 160 військових і сім танків

За минулу добу, 9 серпня, Росія на фронті втратила ще 1 160 військових убитими та пораненими.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, за минулу добу Сили оборони знищили ще сім танків, девʼять бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 82 одиниці автомобільної та 20 одиниць спецтехніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.