МАГАТЕ закликає проявити «максимальну стриманість» на тлі подій у районі Курської АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі через військову активність у Курській області Росії закликав до «максимальної стриманості».

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

Курська АЕС — одна з трьох найбільших АЕС у Росії, розташована в місті Курчатов, приблизно за 70 км від кордону з Україною. Гроссі наголосив, що МАГАТЕ «стежить за ситуацією» у Курській області та нагадав про сім незамінних стовпів ядерної безпеки та наголосив на п’яти принципах, які, за його словами, допоможуть забезпечити ядерну безпеку.

Ці принципи встановили для окупованої росіянами Запорізької АЕС, але їх можуть застосувати до подій у Курській області РФ.