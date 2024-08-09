Малі вислала шведського посла. Перед цим Швеція скоротила свою допомогу країні через розрив відносин з Україною

Міністерство закордонних справ Малі вирішило вислати посла Швеції після того, як та скоротила допомогу на розвиток цій африканській державі через розрив дипломатичних відносин з Україною.

Про скорочення допомоги для Малі 7 серпня повідомив міністр Швеції з питань співробітництва у сфері розвитку Йоган Форселль.

«Не можна підтримувати незаконну агресивну війну Росії проти України і водночас отримувати кілька сотень мільйонів крон щороку як допомогу на розвиток. Тому уряд вирішив поступово припинити двосторонню стратегію допомоги Швеції та Малі у 2024 році», — написав він.

У пʼятницю, 9 серпня, МЗС Малі зреагувало на це рішення і заявило про висилання шведського посла.

«Послу Швеції в Бамако... було наказано покинути Малі протягом 72 годин після ворожої заяви, зробленої її міністром міжнародного співробітництва і торгівлі щодо Малі», — йдеться в повідомленні.