НБУ випустив гривні з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»

Національний банк до 33-ї річниці незалежності України почав друкувати на гривнях гасло «Слава Україні! Героям слава!».

Про це повідомила пресслужба банку.

На нових банкнотах гасло «Слава Україні! Героям слава!» розмістили у правій верхній частині на зворотньому боці.

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Оновлені банкноти вводитимуть в обіг поступово. Учора, 8 серпня, вже ввели банкноти номіналом 500 та 1 000 гривень.

З 23 серпня в обігу будуть 50-гривневі банкноти. А вже у наступних роках — 20, 100 та 200 гривень.

У НБУ зазначили, що банкноти з гаслом будуть в обігу одночасно з банкнотами попередніх випусків, тому замінювати готівку на нову не обовʼязково.

«Модифіковані банкноти випускатимуться в межах планового випуску на заміну зношених і пошкоджених банкнот... Поступово модифіковані банкноти гривні замінюватимуть в обігу банкноти зразків 2014—2019 років, які мають ознаки зношення», — додали в Нацбанку.